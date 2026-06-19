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Rota Hollanda: Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek transferi

Rota Hollanda: Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek transferi

19.06.2026 01:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rota Hollanda: Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek transferi

Fenerbahçe'nin, PSV'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior'u kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı.

Sarı-lacivertliler ilk hamlesini Vedat Muriqi ile gerçekleştirirken, ardından ikinci bir transfer için de önemli aşama kaydetti.

Voetbal International'ın haberine göre Fenerbahçe, PSV'nin kaptanları arasında yer alan Brezilyalı sol bek oyuncusu Mauro Junior transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcu için sözleşmesinde yer alan 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi bekleniyor.

PSV KARİYERİ VE SÖZLEŞME DETAYI

2018 yılında PSV A Takımı'na yükselen Mauro Junior'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Hollanda ekibi formasıyla bugüne kadar 200 resmi maçta görev alan oyuncu, 9 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.  

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