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Almanya, Brezilya'yı 5 sette yendi!

Almanya, Brezilya'yı 5 sette yendi!

21.06.2026 18:53:00
Güncellenme:
AA
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Almanya, Brezilya'yı 5 sette yendi!

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)

Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)

Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14

Süre: 144 dakika

İlgili Konular: #Almanya #Brezilya #FIVB Milletler Ligi

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