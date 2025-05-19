Almanya'da olaylı Galatasaray şampiyonluk kutlaması: 33 yaralı!

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan kutlamalarda 33 polis yaralandı.

Sporx'in Alman basınından aktardığı haberde, 2 bin 500 civarında Galatasaray taraftarının Berlin'de Kurfürstendamm caddesinde şampiyonluğu kutladığı, kutlamalar arasında havai fişek patlatılmasının kaos yarattığı belirtildi. Berlin Polisi'nin Bild'e yaptığı açıklamada; taraftarların maçı Kreuzberg'de izledikten sonra Charlottenburg'a doğru yürüyüşe geçti. Ardından Breitscheidplatz'ta toplanma başladı. 1 saat sonra yüzlerce taraftar ve 200'den fazla araç ile kutlamalar zirve noktasına ulaştı.

POLİSE MEŞALE, TAŞ VE ŞİŞELER ATILDI

Alman polisinin aktardığına göre; saat 21.00 sularında 2500 civarında taraftar caddede toplandı. Haberde, görevli polis komiserinin, 21.25'te kalabalığı dağıtma kararı aldığı ifade edildi. Ancak taraftarların dağılmayı reddettiği aktarıldı. Polisin yerinden ayrılmaması üzerine taraftarların meşaleler, cam şişeler ve taşlar ile polise mukavemet gösterdiği iddia edildi. Açıklamada, 'Filistin yanlısı sloganlar atıldı' ibaresi de yer aldığı görüldü.

Olayların ardından polisin huzuru ihlal, ciddi huzur ihlali, ağır bedensel zarar, saldırı, direniş, hakaret, tutuklananları polisin elinden almaya teşebbüs ve patlayıcı maddeler yasasının ihlalden birçok kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

"BOĞAZ'DA BELKİ NORMALDİR AMA..."

Polis Sendikası Bölge Başkanı Stephan Weh, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Normal geçmesi gereken bir akşamın ardından 33 yaralı meslektaşımız var. Şişeler, taşlar ve meşaleler Boğaz'daki kutlamaların bir parçası olabilir ama ülkemizde bunları insanlara fırlatıp ciddi yaralanmalara ve hatta ölüm riskin oluşturamazsınız. CDU (Almanya Hristiyan Demokrat Birliği) ve SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) partilerinin sadece konuşmakla kalmayıp, siyasi yaz tatilinden önce Toplanma Özgürlüğü Yasası ve ilan edilen Etkinlik Güvenliği Yasası üzerinde çalışmaya başlamalarını ve böylece sokaklarımızdaki bu çılgınlığın sona ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.