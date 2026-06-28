Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın hedefi ikide iki!

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününde oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün soruları yanıtladı.

"BU PENCEREYİ 2'DE 2 İLE KAPATMAK İSTİYORUZ"

Kaptan Cedi Osman, Bosna Hersek maçının zor olacağını ancak kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi.

Çok önemli iki maça çıkacaklarını hatırlatan Cedi, "Şu ana kadar 4'te 4 yaptık ve bir sonraki gruba tabii ki galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bu iki maç bizim için çok önemli. Çünkü bu iki maçı da kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız. Öncelikle Bosna Hersek karşılaşması çok zor bir maç olacak. Çünkü kendi taraftarlarının önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GRUBU NAMAĞLUP BİTİRİP AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

Milli basketbolcu Alperen Şengün de medya gününde yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Gruptan lider çıkmayı garantilesek de önümüzde iki tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz."

12 DEV ADAM HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Takım, 2 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanda ay-yıldızlılar pas ve ısınma çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bosna Hersek karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

MAÇ PROGRAMI

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe:

21.00 Bosna Hersek-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

19.00 Türkiye-İsviçre