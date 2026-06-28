Ergin Ataman: 'Avrupa'nın en iyi takımı olarak gösteriliyoruz'

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününde Başantrenör Ergin Ataman soruları yanıtladı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ, EN FORMDA TAKIMI OLARAK GÖSTERİLİYORUZ"

Başantrenör Ergin Ataman ise hedeflerini Bosna Hersek ve İsviçre maçlarını kazanarak bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak olarak belirledi.

Grupta son iki maç öncesinde bir araya geldiklerini anımsatan deneyimli başantrenör, "Yeni bir yaz penceresi, grubun son iki maçı. Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık. Özellikle iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son EuroBasket'teki (Avrupa Şampiyonası) ikincilikle şu anda Avrupa basketbolunda sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, NBA'deki oyuncularımız, Avrupa Ligi'nde oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar" diye konuştu.

A Milli Takım'ın hazırlıkları hakkında bilgi veren Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık, daha sonra Antalya'da kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık ama şimdi tabii ki artık bu son üç günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna Hersek deplasmanı var. Bosna da grupta ilk iki için iddialı bir takım. Bizim birinciliğimiz garanti ikincilik için özellikle. Sert bir maç olacaktır. Bosna Hersek basketbolu da sonuçta bir ekol. Tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz."

Ergin Ataman, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bosna Hersek'ten dönüşte de 6 Temmuz'da son maçımızda Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yle oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Şampiyonası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var, İtalya ve Litvanya gibi. İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden ve arzusundan son derece memnunuz."

Türkiye'de düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Yıldız Erkek Milli Takımı ile ilgili bir soruya Ataman, "Aslında FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum ama Dünya Şampiyonası ile aynı tarihe denk geldi. Şu anda 17 Yaş Altı Milli Takımı'mızın şampiyonada madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. 17 yaş tabii ki çok genç bir yaş ama hakikaten çok istikbal vadeden iki tane (Ömer Kutluay ve Darius Karutasu) oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

12 DEV ADAM HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Takım, 2 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanda ay-yıldızlılar pas ve ısınma çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bosna Hersek karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

MAÇ PROGRAMI

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe:

21.00 Bosna Hersek-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

19.00 Türkiye-İsviçre