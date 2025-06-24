Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alvaro Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı!

Alvaro Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı!

24.06.2025 18:36:00
Güncellenme:
sporx
Takip Et:
Alvaro Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı!

Uluslar Ligi finalinde penaltı kaçıran Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir taraftar tutuklandı.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden bir taraftar tutuklandı.

Marca'da yer alan habere göre, bir taraftar, Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ve çocuklarını ölümle tehdit etti.

Bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftar, Malaga'daki polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Ancak soruşturmayı sürdüren ve şikayeti yapan taraftarın telefonunu inceleyen polis, Morata'yı ölümle tehdit eden paylaşıma dair kanıtlar buldu. Bu gelişmenin ardından 19 yaşındaki taraftar Malaga'da tutuklandı.

Alvaro Morata, İspanya ile Portekiz arasında oynanan Uluslar Ligi finalinde seri penaltılarda penaltı atışından yararlanamamış ve kupa Portekiz'e gitmişti.

İlgili Konular: #galatasaray #İspanya #Alvaro Morata

İlgili Haberler

Şota Arveladze, Süper Lig'e geri dönüyor!
Şota Arveladze, Süper Lig'e geri dönüyor! Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, Burak Yılmaz'ın ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Nico Williams, Barcelona isteğini Athletic Bilbao'ya iletti!
Nico Williams, Barcelona isteğini Athletic Bilbao'ya iletti! Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Nico Williams, Katalan ekibinde forma giymek istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.
Andreas Christensen, Barcelona'da kalıyor!
Andreas Christensen, Barcelona'da kalıyor! Andreas Christensen, gelen teklifleri reddederek sözleşmesinin son yılı için Barcelona'da kalma kararı aldı.
Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları
Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları Yeni takımıyla ilk haftalarını değerlendiren Inzaghi, Al-Hilal'deki atmosferden memnun olduğunu belirtti.