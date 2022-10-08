Ampute Futbol Milli Takımı'nda tek hedef dünya şampiyonluğu!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:49

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaşacak.

Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali, 9 Ekim saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek.

Ay-Yıldızlılar grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti. Çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup eden Ampute Milli Takımı, yarı finalde de Özbekistan'ı yenerek müzesinde tek eksik kupa olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

ANGOLA'YLA RÖVANŞ ZAMANI

Ampute Milli Takımı, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti.

Türkiye ile Angola arasında 9 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası finali, bir nevi bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak. Angola'ya kaybedilen finalde penaltı kaçıran Osman Çakmak, şu anda Ampute Milli Takımımız'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Osman Çakmak "Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlayıp, bu zorlu serüveni kupayla taçlandıracağız. Pazar günü tüm sporseverleri Milli Takımımıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.