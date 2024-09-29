Amrabat'tan İsmail Yüksek'e övgü: 'Komple bir orta saha'

Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Antalyaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Amrabat'tan İsmail Yüksek'e övgü: 'Komple bir orta saha'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 22:09

Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Amrabat, orta sahadaki takım arkadaşları için, "Açıkçası insanlardan neden beklenti içerisinde anlayamıyorum, İsmail ile iyi oynayabiliriz. Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız" dedi.

Faslı orta saha oyuncusu, "Bana göre zor bir maç oldu. Antalyaspor gerçekten kaliteli bir takım. Efsane Alex de Souza'ya sahipler. Bizler fırsatlar yarattık ve değerlendirebilirdik maçın başında. Belli bölümlerde tempomuz düştü, saha ve sıcaklık... Bunu mazeret olarak gösteremeyiz. Biz sürekli daha iyi oynamalıyız. Çünkü taraftarlarımıza iyi bir oyun seyrettirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Şükür bugün 2-0 kazandık, çok daha iyisini yapabilirdik" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Sofyan Amrabat #ismail yüksek #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa...'

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa...'
Antalya'dan 3 puanla dönüyor: Fenerbahçe ikinci yarıda galibiyeti aldı!

Antalya'dan 3 puanla dönüyor: Fenerbahçe ikinci yarıda galibiyeti aldı!
Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler