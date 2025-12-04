Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 09:54:00
AA
Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.

Euroleague'de 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.

Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 889. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

