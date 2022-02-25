Anadolu Efes üçlük rekoru kırdı, Maccabi'yi farklı skorla devirdi
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 27. haftasında konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i 32 sayı farkla 109-77 yendi. Lacivert-beyazlılar 22 üçlük isabetiyle EuroLeague rekoru kırdı.
THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77'lik skorla galip ayrıldı. Efes böylece bu sezonki 13. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13. mağlubiyetini aldı.
İlgili Haberler
- Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı
- Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük kararı
- Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanı uyardı: Huzursuz bacak sendromu riskini artırıyor
- Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat!
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Denemenin tadı!
- FIFA, Rusya'yı kınadı
- Hasan Şahingöz’den bir metafelsefe kitabı
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İsmet İnönü kitabı
- Anadolu Efes üçlük rekoru kırdı!
- Ergin Ataman'dan Rusya-Ukrayna açıklaması
- Oyuncusunun eliyle attığı golü iptal ettirdi!