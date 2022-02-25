Anadolu Efes üçlük rekoru kırdı, Maccabi'yi farklı skorla devirdi

25 Şubat 2022 Cuma, 00:05

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77'lik skorla galip ayrıldı. Efes böylece bu sezonki 13. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13. mağlubiyetini aldı.