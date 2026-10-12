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Andre Henrique hat-trick yaptı: Göztepe ilk galibiyetini aldı!

Andre Henrique hat-trick yaptı: Göztepe ilk galibiyetini aldı!

12.10.2026 22:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Andre Henrique hat-trick yaptı: Göztepe ilk galibiyetini aldı!

Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk etti. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Juan ile 54., 59. ve 75. dakikada (P)'te Andre Henrique'den geldi. Öte yandan ev sahibinde Ahmed Abdullahi 10. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon ligde ilk kez kazanan sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkardı. Tablonun son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

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Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.. Eyüpspor ise Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

Eyüpspor: Moldovan, Michalak (Dk. 60 Talha Ülvan), Massanga (Dk. 76 Boutobba), Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa (Dk. 76 Hamza Akman), Taşkın İlter, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Yao), Abdullahi, Yusuf Barası (Dk. 60 Pintor)

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 81 Anjorin), Miroshi (Dk. 77 Matos), Antunes (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 46 Henrique), Juan (Dk. 69 Armstrong)

Goller: Dk. 11 Juan (Penaltıdan), Dk. 54, 59 ve 75 (Penaltıdan) Henrique (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Juan, Dk. 48 Antunes (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)

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