Okan Buruk'tan Lamine Yamal sözleri: 'Onu durdurmak için...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde TNT Sports'a konuştu.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde taraftarların oluşturacağı atmosferden bahseden Buruk, takımına güvendiğini belirterek Barcelona karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GECELERDEN BİRİ"

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir gece olacağını vurgulayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Barcelona'ya karşı taraftarlarımız daha çılgın olacak. Biliyorsun, onlar bu maç için çok heyecanlılar ve biz de Barcelona'ya karşı bu maçı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Bu gece bizim için önemli gecelerden biri olacak. Takımıma güveniyorum."

"Stadımızda birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Geçen yıl iki maç oynadık. Liverpool ve Juventus'a karşı iki büyük maç... Ve çok iyi bir iş çıkardık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve biliyorum ki Barcelona harika bir takım. Performans olarak dünyanın en iyilerinden biri. Ama taraftarımız ve oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın inanılmaz olacak."

RAMS Park'taki yüksek sesli atmosferde oyuncularıyla iletişim kurmanın kolay olup olmadığı sorulan Buruk, "Hayır, imkansız. Bizi duyamayacaklar" yanıtını verdi.

LAMİNE YAMAL AÇIKLAMASI

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olup olmadığı da Okan Buruk'a soruldu.

Yamal'ın kalitesine dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü, yalnızca genç futbolcuya odaklanmanın doğru olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O harika bir oyuncu. Ancak sadece ona odaklanarak bir plan yaparsanız işiniz zorlaşır. Biz Lamine Yamal'a karşı değil, Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Ama onu durdurmak için bazı planlarımız var."