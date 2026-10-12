Cumhuriyet Gazetesi Logo
Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray'ın!

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray'ın!

12.10.2026 22:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray'ın!

Galatasaray Madeş Mobilya, 2026 Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'ndaki mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, yerinde izledi.

Image

Karşılaşmaya blok sayılarıyla başlayan Galatasaray, ilk bölümde 6-2 üstünlük kurdu. Efe Bayram'ın servis turunda 4 sayılık seri yakalayan Ziraat Bankkart, farkı kapattı: 6-6. Karşılıklı sayılarla devam eden sette sarı-kırmızılılar, 3 sayılık (15-18) avantaj yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan Galatasaray, 3 sayılık fark (3-6) yakaladı. Karşılıklı sayılarla fark korunduktan (14-17) sonra sarı-kırmızılı ekip, Ma'a ve Patry ile 20'li sayılara ulaştı: 15-20. Setin son bölümünde Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis turunda farkı azaltsa da Galatasaray, ikinci seti 25-21 kazandı.

Image

GALATASARAY KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Üçüncü setin ilk 10 oyunu 5-5 eşitlikle geçildi. Daha sonra üst üste 3 sayı bulan Ziraat Bankkart, Galatasaray Başantrenörü Andrea Gardini'ye mola aldırdı. Molanın ardından oyuna denge gelirken 3 sayılık fark (15-12) korundu. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen başkent ekibi, Nimir Abdelaziz'in 10 sayıyla damga vurduğu seti 25-19 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankkart, ilk bölümü 7-5 önde geçti. Etkili hücumlarla 8-3'lük üstünlük kuran Galatasaray, 3 sayılık avatantaj yakaladı: 10-13. Dengeli geçen bölümün ardından Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis sayısıyla farkı 1'e (19-20) indirdi. Son bölümde avantajını koruyan Galatasaray, son seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak kupaya uzandı.

GALATASARAY'IN İKİNCİ ZAFERİ

Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupada 2. kez mutlu sona ulaştı.

İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
Ziraat Bankası 5 2010, 2021, 2022, 2023, 2025
Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020
Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018
Galatasaray 2 2019, 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009
Arkas Spor 1 2024

Salon: Kırıkkale Merkez Yeni

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Tonuitti (Berkay Bayraktar, Gladyr, Burakhan Tosun)

Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Ma'a, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Patry, Maar (Abdulsamet Yalçın, Can Koç, Gökçen Yüksel)

Setler: 22-25, 21-25, 25-19, 21-25

Süre: 121 dakika (31, 31, 27, 32)

İlgili Konular: #galatasaray #Ziraat Bankası #Şampiyonlar Kupası

İlgili Haberler

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi İstanbul’da metro seferleri uzatıldı
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi İstanbul’da metro seferleri uzatıldı 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle bazı metro hatları 02.00’ye kadar çalışacak; Marmaray’da hafta sonu tarifesi uygulanacak.
Okan Buruk'tan Lamine Yamal sözleri: 'Onu durdurmak için...'
Okan Buruk'tan Lamine Yamal sözleri: 'Onu durdurmak için...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçı öncesi dış basına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan Trabzonspor'un talebine destek: 'Deplasman yasağı kaldırılsın'
Beşiktaş'tan Trabzonspor'un talebine destek: 'Deplasman yasağı kaldırılsın' Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribün yasağı hakkında bir açıklama yayımladı. Beşiktaş Kulübü ise bordo-mavili ekibin deplasman yasağının kaldırılması talebine destek verdi.