Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:52

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'de canlı yayınlanacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Pedrinho, Tolga, Efkan, Cephas, Morutan, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.

14 YIL SONRA RAKİP OLACAKLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, 14 yıl sonra kupada birbirlerine rakip olacak.

Sarı-lacivertli iki takım, birbirleriyle Türkiye Kupası'nda son olarak 2010-2011 sezonunda eşleşti. Grup statüsünün devrede olduğu bu sezon, C Grubu'nda 9 Kasım 2010'da rakibini ağırlayan MKE Ankaragücü, 4-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Yıllar sonra bir kez daha kupada eşleşen iki takım, tek maçlı eleme sistemiyle birbirlerini saf dışı bırakmaya çalışacak.

KUPADA 16 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, bugüne dek Türkiye Kupası'nda 16 kez birbirleriyle karşılaştı.

İki takımın kupadaki eşleşmeleri oldukça çekişmeli geçti. Türkiye Kupası'ndaki 16 müsabakada Fenerbahçe 8, MKE Ankaragücü ise 7 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

REKABET 60 YIL ÖNCESİNDEN

Sarı-lacivertli renktaşların Türkiye Kupası'ndaki rekabeti tam 60 yıl öncesine dayanıyor.

İki takım, kupadaki ilk eşleşmesini 25 Mart 1964'de yaşadı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 60 yıl önce oynanan ilk kupa karşılaşmasında gülen taraf başkentin sarı-lacivertli takımı oldu.

MKE Ankaragücü, 3. tur eşleşmesinde Turan Doğangün ve Ertan Adatepe'nin golleriyle 2-0 kazanarak rakibini eledi.

ELEME MAÇLARI DENGELİ GEÇİYOR

İki takım bugüne dek Ziraat Türkiye Kupası'nın elemeli turlarında 9 defa eşleşti.

Eleme sistemiyle oynanan maçlarda Fenerbahçe 5, MKE Ankaragücü ise 4 kez turu geçmeyi başardı.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasındaki son eleme usulü maç 23 Ocak 2005'te oynanmış ve Fenerbahçe 3-2'lik galibiyetle 3. turda geçmişti.

FENERBAHÇE 7, ANKARAGÜCÜ 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Türkiye Kupası'nı bugüne dek Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü ise 2 kez müzesine götürdü.

Kupayı son kazanan takım olan Fenerbahçe, geçen sezon Başakşehir'i yenerek bu zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'u yenerek kupayı kazandı.

"Kupa Beyi" unvanlı MKE Ankaragücü ise 1971-1972'de Altay'ı, 1980-1981'de ise Boluspor'u yenerek bu kulvarda adını zirveye yazdırdı.