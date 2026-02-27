Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankaragücü'nün eski futbolcusu Candan Dumanlı hayatını kaybetti

Ankaragücü'nün eski futbolcusu Candan Dumanlı hayatını kaybetti

27.02.2026 01:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ankaragücü'nün eski futbolcusu Candan Dumanlı hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından Candan Dumanlı yaşamını yitirdi.

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SEMBOL İSİMLERİNDEN

Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.

Image

İlgili Konular: #ankaragücü #Teknik Direktör #Futbolcu

İlgili Haberler

2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti!
2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
Kritik tarih 3 Mart... Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 talip birden!
Kritik tarih 3 Mart... Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 talip birden! Fenerbahçe’nin İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 Brezilya ekibinin talip olduğu iddia edildi.