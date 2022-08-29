Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu.
Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Başkent temsilcisi, Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi.
1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran 45 yaşındaki Ömer Erdoğan, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
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