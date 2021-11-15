Ankutsan Kurucu Ortağı Mustafa Çakal, Avrupa Ralli Kupası'nda şampiyon oldu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:43

ÇAKAL AVRUPA’YI FETHETTİ !

Ankutsan Kurucu Ortağı ve iş insanı Mustafa Çakal ve Co-Pilot’u Özgür Akdağ Almanya’da düzenlenen 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası Finali’nde Avrupa Şampiyonu oldu.

ŞAMPİYON MUSTAFA ÇAKAL

Otomobil sporlarının en prestijli yarışmalarından olan FIA Avrupa Ralli Kupası’nda; Avrupa’nın yedi bölgesinde yapılan yarışmalar tamamlanmıştı. Bölge yarışmalarında en yüksek performansı gösteren 5 yarışmacı Almanya’da düzenlenen Avrupa ralli kupası finalinde yarıştı.

Yarışların Balkan Kupası ayağında, Türkiye’nin oluklu mukavva kutu sektöründeki lider markası ANKUTSAN sponsorluğunda yarışan Ankutsan kurucu ortağı ve iş insanı Mustafa Çakal ve Co-Pilot’u Özgür Akdağ, FIA BALKAN Kupası 2’ncisi olarak sezonu tamamlamış ve Almanya’daki Avrupa finalinde yarışmaya hak kazanmıştı.

GP Garage My Team ekibi sporcuları Mustafa Çakal-Özgür Akdağ, yarıştıkları Hyundai i20 R5 otomobili ile 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da yapılan Avrupa Ralli kupası finallerinde birincilik ipini göğüsleyerek ülkemizi gururlandırdı. 2015’te Murat Bostancı-Onur Vatansever ve 2017’de Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ekiplerinin kazandığı kupa, 4 yıl aradan sonra üçüncü kez ülkemize geldi. Böylelikle 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası‘nın hem genel klasman, hem gençler hem de iki çeker olmak üzere her 3 kategorisi de Türk ekiplerin zaferi ile damgalandı.

İŞ DÜNYASINDA VİZYONER, PİSTLERDE FIRTINA

İş insanı ve ralli pilotu Mustafa Çakal başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vizyoner yatırımlarla, 2002 yılında iki ortak olarak küçük bir atölyede kurdukları Antalya Kutu Sanayi A.Ş. (ANKUTSAN) markasının, oluklu mukavva kutu sektöründe açık ara ihracat liderliğine yükselmesine katkı sağlayan iş insanı Mustafa Çakal; ralli sporcusu olarak da kariyerini zirveye taşıdı. Yıl boyunca yapılan yarışlarda fırtına gibi esen Çakal, başarılı performansını FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu ile taçlandırdı.

İHRACAT LİDERİ ANKUTSAN OTOMOBİL SPORLARINA DESTEKLE FARK YARATIYOR

Tüm sektörler için nitelikli oluklu mukavva kutu ürünleri sunan ANKUTSAN, 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. Oluklu mukavva kutu sektöründe sürdürülebilir kalite anlayışı ve yenilikçi vizyonu ile sektörünün öncü markası olan ANKUTSAN, sosyal sorumluluk anlayışı ve otomobil sporlarına verdiği destekle fark yaratıyor.

Rallide Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve Ankutsan Kurucu Ortağı ve iş insanı Mustafa Çakal’ın sporcusu olduğu GP Garage My Team’e sponsor olan ANKUTSAN; otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.