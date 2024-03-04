Antalyaspor 5 maç aradan sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:15
Antalyaspor 5 maç aradan sonra kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı. 

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 5 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, puanını 38 yaptı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 


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