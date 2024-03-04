Antalyaspor 5 maç aradan sonra kazandı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:15

Güncelleme: 04.03.2024 - 22:22

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, puanını 38 yaptı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.