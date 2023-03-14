Antalyaspor başkanı Aziz Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Çetin neden istifa etti?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:52

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 13:52

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, şu an toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor. Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.

ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili konuştu. Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

AZİZ ÇETİN KİMDİR?

Aziz Çetin, 1976 yılında Antalya'da doğdu. Lise öğrenimini Antalya Kolejinde tamamlayan Aziz Çetin, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2000 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından avukatlık mesleğini yapmaya başladı.

Eğitiminden sonra Antalya'ya dönen Aziz Çetin kendi işini kurdu. Aziz Çetin Bürosu adıyla Antalya'da avukatlık hizmeti veren Çetin, 2021 yılında Antalyaspor'un yeni başkanı olarak göreve geldi. Aziz Çetin, Antalyaspor Başkanı olarak 2 yıl görev yaptı ve 2023 yılınım mart ayında istifa etti.

AZİZ ÇETİN ÖZEL YAŞAMI

Aziz Çetin evli ve iki çocuk babasıdır.