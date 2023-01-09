Antalyasporlu futbolcu Haji Wright'a Rus talip
Rus kulüp Lokomotiv Moskova'nın Süper Lig ekibi Antalyaspor'un ABD'li futbolcusu Haji Wright ile ilgilendiği öne sürüldü.
Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright için yeni bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, ABD'li forvet Haji Wright için Antalyaspor'a 8+2 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu.
Haji Wright
GİTMEK İSTEMEDİ
Haberde; Lokomotiv Moskova'nın yaptığı yüksek teklife rağmen Wright'ın Rusya'da forma giymek istemediği ve bu sebeple transferin askıya alındığı ifade edildi.
24 yaşındaki Haji Wright, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 resmi maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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