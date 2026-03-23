Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oluyor!

Atletico Madrid'de Antoine Griezmann defteri kapanıyor. Fransız yıldız yeni sezonla birlikte yeni bir maceraya atılıyor.

GRIEZMANN YENİ SEZONDA MLS'TE

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Antoine Griezmann'ın yeni takımı Orlando City oluyor.

Atleti ve Fransız yıldız ile anlaşan MLS ekibi, 35 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

7 NUMARAYI GİYECEK

Yeni sezondan itibaren Orlando City'de top koşturacak olan Griezmann, MLS temsilcisinde 7 numaralı formayı giyecek. Fransız futbolcu bu hafta ABD'ye gidip transferi resmiyete dökecek.

GRIEZMANN'IN SEZON KARNESİ

Dün akşamki Madrid derbisinde de sahada olan Griezmann, bu sezon toplam 43 maça çıktı ve 13 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.