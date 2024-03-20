Ara transfer döneminde takıma katılmıştı: Joe Worrall'dan Beşiktaş kararı!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:31

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı.

Fanatik'in haberine göre, Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper, bu duruma rağmen siyah-beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Haberde tecrübeli stoperin, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda Beşiktaş'ta olmak istediğini ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş ile 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, gol ya da asist katkısında bulunamadı.