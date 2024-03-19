Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: Formayı unuttu...
Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç uzun süredir forma şansı bulamıyor.
Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç gözden düştü.
Genç stoper, 10 aylık sakatlığının ardından 18. haftada formasına kavuştu.
FATURA TAYYİP TALHA SANUÇ'A KESİLDİ
21. haftadaki Pendikspor maçında alınan 4-0’lık mağlubiyetin faturası Talha’ya kesildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi.
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