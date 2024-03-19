Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: Formayı unuttu...

Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç uzun süredir forma şansı bulamıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:32
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: Formayı unuttu...
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Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç gözden düştü.

Genç stoper, 10 aylık sakatlığının ardından 18. haftada formasına kavuştu.

FATURA TAYYİP TALHA SANUÇ'A KESİLDİ

21. haftadaki Pendikspor maçında alınan 4-0’lık mağlubiyetin faturası Talha’ya kesildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi.


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