Arda Güler'den Fenerbahçe'ye iyi haber
Ümit Milli Takım'da yaşadığı hastalık sebebiyle kadrodan çıkarılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'ye genç yıldızı Arda Güler'den iyi haber geldi. Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşerek çalışmalara başladı.
Sabah'ın haberine göre genç oyuncu önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çıktı. Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.
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