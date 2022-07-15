Arda Güler'den Mesut Özil'e veda paylaşımı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli takımdan ayrılan Mesut Özil için veda mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'e veda etti.
Sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız futbolcuya veda eden Arda Güler, "Yolun hep açık olsun abi" dedi.
Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu ayrıca "Genç bir futbolcu olarak başıma gelen en güzel şeylerden birisi, idolüm olarak gördüğüm insanla tanışıp, abi kardeş gibi olup, ondan bir şeyler öğrenebilmekti. Bana kattığın her şey için teşekkürler, seninle tanışmak benim için büyük bir şanstı. Yolun hep açık olsun abi" ifadelerini kullandı.
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