Arda Turan hakkında flaş iddia! 'Süper Lig ekibinin başına geçiyor...'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 22:40

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 22:45

Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından yeşil-beyazlı takımın yeni patronunun kim olacağı merak konusu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Konyaspor'un teknik direktör adayları arasında futbolculuk kariyerini sonlandıran ve ekibini oluşturan Arda Turan da yer alıyor.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.

Arda Turan

LİSANS KURSUNDA YER ALDI

35 yaşındaki Arda Turan, geçtiğimiz Aralık ayında Burak Yılmaz, Semih Kaya, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal ile birlikte TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılmıştı.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi.

2011 yılında 13 milyon euroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan, 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Turan, 100 kez A Milli Takım forması giydi.

Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu gördü. Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico formasıyla final oynama başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu, Barcelona ile de 1 La Liga şampiyonluğu yaşadı.