Aris, Gervinho'yu resmen açıkladı
Yunanistan Süper Ligi ekibi Aris, Trabzonspor'dan Gervinho'yu transfer ettiğini duyurdu.
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Gervinho Yunan kulüp Aris ile her konuda anlaşmaya vardı.
Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, havalimanında Aris atkısıyla poz vermişti.
Yunan kulüp Aris, 35 yaşındaki oyuncu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını açıkladı.
?? ? GERVINHO ???? ???!#Welcome to #ARISFC@GervinhOfficial #ARISFC22_23#ARISFCTRANSFERS pic.twitter.com/N9WrQAv5mA— ARIS F.C. / ??? ???? (@ARIS__FC) July 16, 2022
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