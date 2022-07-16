Aris, Gervinho'yu resmen açıkladı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Aris, Trabzonspor'dan Gervinho'yu transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:22
Aris, Gervinho'yu resmen açıkladı
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Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Gervinho Yunan kulüp Aris ile her konuda anlaşmaya vardı.

Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, havalimanında Aris atkısıyla poz vermişti.

Yunan kulüp Aris, 35 yaşındaki oyuncu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını açıkladı.


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