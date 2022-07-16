Aris, Gervinho'yu resmen açıkladı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:22

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Gervinho Yunan kulüp Aris ile her konuda anlaşmaya vardı.

Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, havalimanında Aris atkısıyla poz vermişti.

Yunan kulüp Aris, 35 yaşındaki oyuncu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını açıkladı.