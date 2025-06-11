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Arjantin, sahasında Kolombiya ile yenişemedi

Arjantin, sahasında Kolombiya ile yenişemedi

11.06.2025 09:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Arjantin, sahasında Kolombiya ile yenişemedi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında lider Arjantin, sahasında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. ve son haftasında lider Arjantin, sahasında Kolombiya'yı konuk etti.

Estadio Mas Monumental'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

Arjantin'in golünü 81. dakikada Thiago Almada kaydetti. Kolombiya'nın golü ise 24. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Karşılaşmada Arjantin'den Enzo Fernandez, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte Arjantin eleme grubunu 35 puanla lider konumda yer aldı. Kolombiya ise 22 puan ile 6. sırada yer aldı.

Eleme grubunda sonraki hafta Arjantin, 3 Eylül tarihinde Venezuela'yı konuk edecek. Kolombiya ise Bolivya'yı ağırlayacak.

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