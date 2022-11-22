Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez: 'Canımız çok acıyor'

Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Suudi Arabistan mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Martinez, "Canımız çok acıyor. Dünya Kupası'na harika bir galibiyetle başlama umudumuz vardı. Hatalarımız nedeniyle kaybettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 18:54
Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez: 'Canımız çok acıyor'
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2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in yıldız hücum oyuncularından Lautaro Martinez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için acı verici bir sonuç olduğunu söyleyen Martinez, "Canımız çok acıyor. Dünya Kupası'na harika bir galibiyetle başlama umudumuz vardı. Hatalarımız nedeniyle kaybettik. Ayrıntılarda fark yaratan hatalarımız vardı. Bu hataları düzeltmeliyiz. İlk yarıda 1 golden fazla atabilirdik. Şimdi önümüzde 2 final maçı var" ifadelerini kullandı.

Arjantin, grubun bir sonraki maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak.


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