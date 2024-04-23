Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 6-0 mağlup etmişti.
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