28.05.2026 13:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Arsenal, Gabriel Jesus'un bonservisini belirledi

Premier Lig şampiyonu Arsenal, Gabriel Jesus'la yollarını ayırıyor. İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcuyu takımda düşünmezken bonservisini belirledi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak Arsenal'da yeni sezonun kadro planlaması başladı.

Geçen yıl yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından uzun süre formasından uzak kalan Gabriel Jesus, bu yaz takımdan ayrılabilir.

Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, sözleşmesinin son yılına giren Gabriel Jesus için 20 milyon Sterlin talep ediyor. Ek olarak birçok kulübün 29 yaşındaki forvet için bilgi aldığı belirtildi.

Arsenal'ın Brezilyalı forvet için belirlediği bonservisin altında bir ücrete onay vermeyi düşünmediği vurgulandı.

GABRIEL JESUS'UN KARİYERİ

Palmeiras altyapısında futbola başlayan ve 2015'te A takıma yükselen Gabriel Jesus, 2017'de Manchester City'ye transfer oldu.

Manchester City'de 5 sezon forma giydikten sonra Arsenal'a imza atan Brezilyalı santrfor, kariyeri boyunca 442 maça çıkarken 155 gol ve 75 asist kaydetti.

