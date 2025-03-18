Art arda gelen kayıplar F.Bahçe’de istikrar sorununu gündeme getirdi: Motivasyon kaybı
Fenerbahçe’nin evinde Samsunspor’la golsüz berabere kaldığı maçın ardından takımın, teknik direktör Mourinho’nun ve yönetimin şampiyonluk şanslarını yitirmiş gibi davranması Sarı-Lacivertli camiada tartışma yarattı.
Rangers’a penaltılarla kaybedilip UEFA Avrupa Ligi’ne veda edilmesi hem takım içinde hem de Mourinho’da bir hayal kırıklığı yarattı.
Bu maçın oluşturduğu fiziksel yorgunluğun yanı sıra mental çöküş, Samsunspor karşılaşmasına yansıdı. Bir de Mourinho’nun Nesyri, Osayi, Szymanski gibi isimleri yedek bırakıp performansı tartışılan Tadic, Dzeko, Talisca’yı 11’de sahaya sürmesi takımın oyununu etkiledi, “istikrar” konusunu gündeme getirdi.
Hem Rangers maçının ardından hem de Samsunspor mücadelesi sonrası F.Bahçe yönetiminden hiçbir ismin hakem kararları ile takımın durumu hakkında camiaya bir açıklamada bulunmaması şaşkınlıkla karşılandı.
Mourinho’nun lig şampiyonluğu şanslarıyla ilgili soruya, “Çok zor olacak ama matematiksel olarak hâlâ mümkün. Bir maçımız eksik. Bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz” yanıtını vermesi, Portekizli hocanın eski kararlılığından uzaklaştığı şeklinde yorumlara neden oldu. Bazı kesimler bunu Mourinho’nun özeleştiri yaptığı biçiminde değerlendirdi.
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