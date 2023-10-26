Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?
AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Aston Villa, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Zrinjski'yi 1-0 mağlup etmişti.
AZ Alkmaar ise kendi sahasında ağırladığı Legia Varşova'yı 1-0 yenmişti.
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