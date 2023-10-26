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Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:36
Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Aston Villa, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Zrinjski'yi 1-0 mağlup etmişti.

AZ Alkmaar ise kendi sahasında ağırladığı Legia Varşova'yı 1-0 yenmişti.


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