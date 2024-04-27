Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.
Chelsea ise Arsenal deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
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