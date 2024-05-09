Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:41

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:41

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Marsilya, tarihinde 4. kez Avrupa'da final hedeflerken Atalanta ise bir ilk peşinde...

İki takım 1-1'in rövanşında İtalya'da karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.



ATALANTA - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya, Benfica'yı yenerek adını yarı finale yazdırırken Atalanta ise turnuvanın favorilerinden Liverpool'u ilk maçta Anfield'da 3-0 yenerek yarı finale ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

Marsilya: Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin, Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang.