Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:41
Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Marsilya, tarihinde 4. kez Avrupa'da final hedeflerken Atalanta ise bir ilk peşinde...

İki takım 1-1'in rövanşında İtalya'da karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya, Benfica'yı yenerek adını yarı finale yazdırırken Atalanta ise turnuvanın favorilerinden Liverpool'u ilk maçta Anfield'da 3-0 yenerek yarı finale ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

Marsilya: Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin, Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang.


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