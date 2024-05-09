Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Marsilya, tarihinde 4. kez Avrupa'da final hedeflerken Atalanta ise bir ilk peşinde...
İki takım 1-1'in rövanşında İtalya'da karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATALANTA - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Marsilya, Benfica'yı yenerek adını yarı finale yazdırırken Atalanta ise turnuvanın favorilerinden Liverpool'u ilk maçta Anfield'da 3-0 yenerek yarı finale ulaştı.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca
Marsilya: Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin, Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang.
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