Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!

23.10.2025 00:08:00
Cumhuriyet Spor
Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya geldi. Bu maçta milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız da rakip oldu. Kazanan 1-0'lık skorla Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Arda Güler, Real Madrid'de paslarıyla öne plana çıkarken, Kenan Yıldız ise Juventus adına zaman zaman rakip kalede önemli tehlikeler yarattı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Güler alkışlarla kenara gelirken, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Lois Openda girdi.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti. Juventus 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Juventus, Sporting'i ağırlayacak.

