Atletico Madrid'den logo kararı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, alınan karar neticesinde yeniden eski logonun kullanılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:02
Atletico Madrid'den logo kararı!
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İspanyol ekibi Atletico Madrid yaptığı açıklamada eski logosunu tekrardan kullanacağını açıkladı.

Atletico Madrid, yapılan son toplantıda kulüp üyelerinin %56'sının verdiği oylarla birlikte eski logosuna dönüleceğini açıkladı.

2024'TE KULLANILACAK

Atletico Madrid yaptıkları toplantı sonucunda 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosunu faaliyete sokacağını açıkladı. 2016 yılında yeni logoya geçen Atletico Madrid 8 sene sonra eski logosuna kavuşacak.


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