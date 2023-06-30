Atletico Madrid'den logo kararı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, alınan karar neticesinde yeniden eski logonun kullanılacağını duyurdu.
İspanyol ekibi Atletico Madrid yaptığı açıklamada eski logosunu tekrardan kullanacağını açıkladı.
Atletico Madrid, yapılan son toplantıda kulüp üyelerinin %56'sının verdiği oylarla birlikte eski logosuna dönüleceğini açıkladı.
2024'TE KULLANILACAK
Atletico Madrid yaptıkları toplantı sonucunda 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosunu faaliyete sokacağını açıkladı. 2016 yılında yeni logoya geçen Atletico Madrid 8 sene sonra eski logosuna kavuşacak.
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