Augsburg açıkladı: Felix Uduokhai transferinde özel ayrıntı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Augsburg, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak gönderdiği Beşiktaş ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:35
Augsburg açıkladı: Felix Uduokhai transferinde özel ayrıntı!
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Beşiktaş, Augsburg'dan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman ekibi, Felix Uduokhai'nin WWK Arena'da bir iç saha maçında taraftarlara veda edeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ İLE AUGSBURG ARASINDA HAZIRLIK MAÇI

İki takım arasında planlanan hazırlık maçının tarihinin maç programlarına göre belirleneceği vurgulandı.

Augsburg'tan yapılan açıklamada, "Felix Uduokhai, WWK Arena'da bir iç saha maçında taraftarlarımıza veda etme teklifimizi kabul etti. Her iki kulübün maç programlarına göre bunun için mümkün olan tarihler önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı. 


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