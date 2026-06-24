Yeni sezon hazırlıkları başladı: Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonun ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.

GENÇ FUTBOLCULAR LİSTEDE YER ALDI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan renklerine bağladığı Çağrı Balta(18) ve Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt'la(19) profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, iki futbolcuyu da Topuk Yaylası kampına götürdü.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan futbolcular:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Chérif, Vedat Muriqi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'de taraftarlar tarafından coşkuyla karşılaştı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı: