Ayoub El Kaabi kimdir? Ayoub El Kaabi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ayoub El Kaabi'nin kariyeri
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ayoub El Kaabi’nin kariyeri ve performansı merak ediliyor. Peki, Ayoub El Kaabi kimdir? Ayoub El Kaabi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ayoub El Kaabi'nin kariyeri.
Geride kalan sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kanarya, Ayoub El Kaabi'yi gözüne kestirdi. Peki, Ayoub El Kaabi kimdir? Ayoub El Kaabi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ayoub El Kaabi'nin kariyeri
AYOUB EL KAABİ KİMDİR?
Olympiakos’un 9 numaralı golcüsü Ayoub El Kaabi 25 Haziran 1993 yılında Casablanca’da doğdu. Santrafor olarak görev yapan oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta forma giyebiliyor. Kariyerinde 2 gol krallığı bulunan Faslı oyuncu, UEFA Konferans Ligi, Afrika Uluslar Şampiyonası, Fas Kupası kazandı.
AYOUB EL KAABİ KARİYERİ
Kariyerine 2017 yılında Casablanca takımında başlayan Faslı oyuncu, RS Barkane, HB CFFC, Wydad AC, Al*Sadd SC ve Olympiakos takımlarında forma giydi.
TÜRKİYE KARİYERİ
2022/2023 sezonunda Hatayspor forması giyen oyuncu oynadığı 55 karşılaşmada 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Fas milli takımıyla ilk maçına 13 Ocak 2018 yılında çıkan Ayoub El Kaabi 46 karşılaşmada 25 gol attı.
GERİDE KALAN SEZONLARDA PERFORMANSI
Özellikle bu sezon Olmypiakos’un Konferans Ligi zaferinde önemli pay sahibi olan Ayoub El Kaabi 9 karşılaşmada 11 gol ve 1 asist yaptı.
2017-2018 sezonundan bu yana Ulusal liglerde 180 karşılaşmada forma giyen oyuncu toplamda 88 gol ve 16 gol attı.
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