Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler: 'Neden adaysın?'
Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte dikkat çekici ifadeler kullandı. Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında, "'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman?" dedi.
Aziz Yıldırım, Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
30-31 Mayıs tarihinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurul hakkında konuşan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz."
"NEDEN ADAYSIN?"
"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz."
"'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum."
"FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUZ"
"İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler."
"Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz."
"Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz."
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