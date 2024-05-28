Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'

Fenerbahçe Kulübü'nde 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında çıkan haberleri yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 19:34
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceğine dair dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

"HABERLER YALAN"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yayılan, Londra'ya gitmeyeceğim yönündeki haberler yalandır. Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim" dedi.

"MOURİNHO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİM"

Jose Mourinho ile görüşeceğini söyleyen Yıldırım, "Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diyekonuştu.


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