Bafetimbi Gomis: Geri gelişim riskliydi

04 Şubat 2022 Cuma, 14:40

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladığını duyurmuştu. Galatasaray'daki ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Gomis, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Gomis, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'de ancak ve ancak Galatasaray beni kendine çekebilirdi. Aramızda, geçmişten gelen bir aşk var. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum" dedi.

"Geri gelişim, riskli bir durum. Buradan şampiyon bir takımın parçası ve gol kralı olarak ayrıldım. Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk" ifadelerini kullanan tecrübeli golcü, "Belki de takımımızın şu anda lider karakterli bir abiye ihtiyacı var. Taraftarımız şu ana kadar çok sabırlı davrandı. Bize destek vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hiçbir oyuncunun Galatasaray'dan büyük olamayacağını ve herkesin gelip geçici olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray'da 2. sırada olsanız bile, orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın yeri, 1. sıradır. Sadece benimle değil, tüm takım olarak katkı vererek üst seviyeye çıkabileceğiz" diye konuştu.

Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de yaşadı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU GALATASARAY'DA YAŞADI

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı.

KARİYERİNDE TOPLAM 327 GOL

Galatasaray’daki başarılı döneminin ardından Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, bu takımda 3,5 yıllık kariyerinde 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bu 3,5 yıllık performansıyla Suudi Arabistan lig tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu olan Gomis, bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Gomis, profesyonel kariyerinde 715 maçta 327 gol attı.