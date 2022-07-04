Bafetimbi Gomis kalacak, Mbaye Diagne gidecek iddiası
Yeni sezon öncesinde 2 golcüsünden biri ile vedalaşmayı planlayan Galatasaray’da iddiaya göre Mbaye Diagne ile yollar ayrılacak.
Santrfor bölgesinde de değişime imza atmaya hazırlanan Galatasaray’da, en zayıf halka olarak Mbaye Diagne’nin ismi öne çıkıyor.
Yeni sezon planlamalarını yapan ve en az 1 golcü transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ya da Bafetimbi Gomis ikilisinden en az birinin kontratından çıkmayı hedeflerken gözden çıkarılan isim çok büyük olasılıkla Senegalli golcü olacak. Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray yaz transfer döneminde Diagne ile süreci iyi yöneterek vedalaşacak. Ancak Diagne’ye doğrudan kapı gösterilip takımdan ayrı tutulmayacak.
AVUSTURYA'YA GÖTÜRÜLECEK
2022-23 sezonu için 2.4 milyon Euro’luk sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne’nin transfer pazarında talibi çıkması için süreç titizlikle yönetilecek. 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın Avusturya’daki kamp çalışmalarına götürülecek. Senegalli futbolcu takımla antrenmanlarda yer alıp vitrine çıkması, daha iyi duruma gelmesi adına kampta yer alacak.
Galatasaray ayrıca 6 ay sonra sahalara dönen Diagne’ye yeterli seviyeye gelmesi halinde Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında da görev verecek. Sarı kırmızılılar bu ayrılık sürecini doğru yönetip en az zarar ya da sıfır maliyetle Diagne’nin kontratından kurtulma hedefinde.
TECRÜBESİ ÖNE ÇIKARDI
Diagne-Gomis arasında ise Fransız golcünün kalması adına tercih edilmesinin en önemli sebebi ise liderlik özelliği, tecrübesi ve karakter yapısı. Bafetimbi Gomis’in takım oyuncusu olma, sorumluluk alma özelliğinin yanı sıra, takım içinde de ‘ağabeylik’ görevini üstlenmesi Galatasaray’da tam not alıyor. Takım arkadaşlarını bir arada tutan, genç oyuncularla ilgilenen, tecrübeli, tecrübesiz tüm futbolcularla saha dışında da deneyimlerini aktaran Gomis’in kalmasının doğru tercih olacağı görüşü ağırlık kazandı.
Sadece saha içi performans katkısı değil en kariyerli, tecrübeli isim olarak da sezon içinde Galatasaray’a faydalı olacağı fikri ön plana çıkması da Bafetimbi Gomis’in tercih edilmesine neden oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuya ilişkin önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Diagne bir sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. İyi çalışıyor. Fizik olarak hazır değil. Bir sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var ama iyi çalışıyor. Onu kendi içimizde değerlendireceğiz" demişti.
Video Haberler
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
- Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
- Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Demirören'e tarih verdi
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Memur zammı belli oldu!