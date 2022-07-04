Bafetimbi Gomis kalacak, Mbaye Diagne gidecek iddiası

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:05

Santrfor bölgesinde de değişime imza atmaya hazırlanan Galatasaray’da, en zayıf halka olarak Mbaye Diagne’nin ismi öne çıkıyor.

Yeni sezon planlamalarını yapan ve en az 1 golcü transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ya da Bafetimbi Gomis ikilisinden en az birinin kontratından çıkmayı hedeflerken gözden çıkarılan isim çok büyük olasılıkla Senegalli golcü olacak. Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray yaz transfer döneminde Diagne ile süreci iyi yöneterek vedalaşacak. Ancak Diagne’ye doğrudan kapı gösterilip takımdan ayrı tutulmayacak.

AVUSTURYA'YA GÖTÜRÜLECEK

2022-23 sezonu için 2.4 milyon Euro’luk sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne’nin transfer pazarında talibi çıkması için süreç titizlikle yönetilecek. 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın Avusturya’daki kamp çalışmalarına götürülecek. Senegalli futbolcu takımla antrenmanlarda yer alıp vitrine çıkması, daha iyi duruma gelmesi adına kampta yer alacak.

Galatasaray ayrıca 6 ay sonra sahalara dönen Diagne’ye yeterli seviyeye gelmesi halinde Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında da görev verecek. Sarı kırmızılılar bu ayrılık sürecini doğru yönetip en az zarar ya da sıfır maliyetle Diagne’nin kontratından kurtulma hedefinde.

TECRÜBESİ ÖNE ÇIKARDI

Diagne-Gomis arasında ise Fransız golcünün kalması adına tercih edilmesinin en önemli sebebi ise liderlik özelliği, tecrübesi ve karakter yapısı. Bafetimbi Gomis’in takım oyuncusu olma, sorumluluk alma özelliğinin yanı sıra, takım içinde de ‘ağabeylik’ görevini üstlenmesi Galatasaray’da tam not alıyor. Takım arkadaşlarını bir arada tutan, genç oyuncularla ilgilenen, tecrübeli, tecrübesiz tüm futbolcularla saha dışında da deneyimlerini aktaran Gomis’in kalmasının doğru tercih olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Sadece saha içi performans katkısı değil en kariyerli, tecrübeli isim olarak da sezon içinde Galatasaray’a faydalı olacağı fikri ön plana çıkması da Bafetimbi Gomis’in tercih edilmesine neden oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuya ilişkin önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Diagne bir sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. İyi çalışıyor. Fizik olarak hazır değil. Bir sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var ama iyi çalışıyor. Onu kendi içimizde değerlendireceğiz" demişti.