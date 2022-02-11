Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu

11 Şubat 2022 Cuma, 09:39

Galatasaray’a geri dönen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, GS Mobil uygulaması üzerinden üyelere özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımı çok özlediğinin altını çizen Gomis’in açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray büyük kulüp. İstanbul'da en çok o enerjiyi özledim. Futbol benim tutkum ve Galatasaray'dan uzakta 3 sene... Sizi gerçekten çok özledim. Benim için yaşın önemi yok. Kendimi iyi hissediyorum ve bildiğiniz gibi ben bir aslanım.

Kariyerimin son zamanlarında kalan 2-3 yılın keyfini çıkarmak istiyorum. Galatasaray'a yeniden geri dönmek ilk gün, inanılmaz bir his. Aileme geri dönmek gibi.

Galatasaray'da beni mutlu eden üç şey; Kazanmak, taraftarla bütünleşmek ve goller atmak. Eski takım arkadaşlarımdan en iyisi Selçuk İnan'dı...”

GELECEK ÖN PLANDA

Neden 18 numarayı tercih ettiği sorusuna cevap veren Gomis, “Çünkü 18 numara benim ilk forma numaram. En başından beri. O yüzden 18'i tercih ediyorum. İdollerim çok var. Biri George Weah... Diğerleri Seedorf ve Drogba” dedi.

Genç oyuncuların vücutlarına iyi bakması gerektiğini belirten Fransız golcü, “Tutkularınıza ve işinize zaman ayırın ve de odaklanın çünkü zaman çok çabuk akıp gidiyor. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur” diye konuştu.

Galatasaray’daki unutamadığı anlar sorulan Gomis, “Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı unutmadığım maçlar arasında. Karabük ve Bursa'ya karşı hat-trick yapmıştım. Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray için oynuyorsanız sahada 11 kişiden fazlasınızdır. Gerçekten 12 kişi sahaya çıkıyoruz taraftarımız sayesinde. Çünkü bizim taraftarlarımızın şöhreti dünya çapında. Galatasaray taraftarlarını dünyada herkes tanır” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLCU OLMASAYDIM...”

Bafetimbi Gomis, İstanbul'a olan hayranlığını ise şu sözlerle dile getiriyor: "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Çok kendine has. Hayat zor olsa da insanlar her zaman mutlular ve yardım etmeye hazırlar.”

Gomis,”Türk yemekleri içinde en fazla serpme kahvaltıyı seviyorum. Türk yemeği olmayanlardan ise annemin yaptığı Senegal yemeklerini seviyorum” dedi.

Bafetimbi Gomis, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyorum. Sanırım başka şansım yoktu. Bu benim için hayaldi. Gerçekleştirmek için her şeyi yaptım."