Bandırmaspor 3 puanı son anlarda kaptı!

1.03.2026 18:02:00
Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Ligin 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-1 kazandı.

Bandırmaspor'u galibiyete taşıyan golleri 41. dakikada Joao Amaral ile 85. dakikada Emirhan Acar kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi.

Bu sonuçla birlikte play-off takibini sürdüren Bandırmaspor 42 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

Ümraniyespor gelecek hafta Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak, Bandırmaspor ise kendi sahasında İstanbulspor'a konuk olacak.

