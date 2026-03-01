Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halkbank deplasmanda set vermedi!

Halkbank deplasmanda set vermedi!

1.03.2026 17:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Halkbank deplasmanda set vermedi!

Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Gebze

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Sliwka, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Tuna Uzunkol)

Setler: 20-25, 23-25, 21-25

Süre: 88 dakika

İlgili Konular: #halkbank #Gebze Belediyesi #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

İlgili Haberler

Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic yenişemedi!
Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic yenişemedi! Rangers, İskoçya 1. Futbol Ligi'nin (Premiership) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Celtic ile 2-2 berabere kaldı.
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi! Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde takımla çalıştı.
Fenerbahçe Opet, ligde normal sezonu namağlup lider tamamladı
Fenerbahçe Opet, ligde normal sezonu namağlup lider tamamladı Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 108-78 yendi. Sarı lacivertliler ligin normal sezonunu namağlup lider tamamladı.