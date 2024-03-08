Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı başlıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Barcelona, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalmıştı.
Mallorca ise sahasında Girona'yı 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Dünyanın en değerli bankaları belli oldu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- 'Yönetmeyeceğim'
- AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
- Demokrat Parti'de üst düzey istifa
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’