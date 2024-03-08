Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:27
Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı başlıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Barcelona, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalmıştı.

Mallorca ise sahasında Girona'yı 1-0 mağlup etmişti.


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