Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:46
Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

BARCELONA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

BARCELONA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 2. sırada bitirerek Barcelona'nın rakibi oldu.



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