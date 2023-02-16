Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
BARCELONA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
BARCELONA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.
Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 2. sırada bitirerek Barcelona'nın rakibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Merkez Bankası gündem oldu
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Doğa Rutkay'dan Naci Görür’e sitem
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Ünlü spikerden acı haber
- Bahçeli hedef aldı, Erdoğan'ın sözleri gündem oldu
- 'Paraya çökecekler'