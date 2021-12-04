Barcelona sahasında Real Betis'e 1-0 mağlup oldu
Barcelona, La Liga'nın 15. haftasında Real Betis'e 1-0 mağlup oldu ve Xavi Hernandez döneminde ligde ilk kez kaybetti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Betis'in galibiyet golünü 79. dakikada Juanmi attı.
Katalan ekibinde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Paez Gavira 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Barcelona'nın başında 4. maçı çıkan teknik direktör Xavi Hernandez ilk yenilgisini aldı.
La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 23 puanla 7. sırada kalırken, Real Betis 30 puanla 3. sırada bulunuyor.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Milyoner'e damga vuran soru
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- O fotoğraf savcının önüne kondu
- Etiketler tek tek değiştirildi